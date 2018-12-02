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Гройсман: Средняя заработная плата в Украине возросла на 24,9%

Гройсман: Средняя заработная плата в Украине возросла на 24,9%
17:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В проекте Государственного бюджета на 2019 год правительство закладывает показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн.

Средняя заработная плата в Украине в октябре выросла до 9218 грн.

 

"Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017", - отметил Гройсман.

Он добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд. "А значит, создается больше рабочих мест, возникает конкуренция между работодателями. Как следствие, появляется потребность в профессионалах, которым готовы платить достойную зарплату", - убежден Премьер.

Минимальная зарплата в Украине должна составлять 5 тысяч гривен

Как сообщалось, по прогнозам Кабинета министров, показатель средней зарплаты, как один из ориентиров экономического развития Украины, должен достичь отметки в 10 тыс. грн.

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Все по теме:

Украина, Заработная плата, Средняя заработная плата, Владимир Гройсман, Госбюджет-2019, Бюджет-2019.
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