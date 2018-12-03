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Канада хочет повысить цены на нефть: Альберта сокращает производство

Канада хочет повысить цены на нефть: Альберта сокращает производство
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Канада сократит добычу нефти для повышения цен на неё.

Канадская провинция Альберта принудительно сократит добычу нефти для повышения цен на рынке.

Об этом объявила премьер-министр Альберты Рэйчел Нотли.

"Начиная с первого января Альберта введет общее сокращение добычи на 325 тысяч баррелей в день, что составляет примерно 8.7%", - сказала Нотли.

Эти ограничения будут оставаться в силе, пока не будут проданы 35 млн баррелей нефти, скопившейся в хранилищах. Ожидается, что это произойдет весной. После этого ограничение будет уменьшено до 95 тысяч баррелей в день и совсем отменено в конце следующего года.

Потребность уменьшить добычу нефти связана с тем, что сейчас большинство добываемой в Альберте нефти не может быть вывезено на продажу за пределы провинции из-за нехватки транспортных возможностей. Это вызвало огромное падение в цене на нефть, которая сейчас продается ниже себестоимости. По оценкам правительства Альберты, ежедневно провинция теряет из-за этого $80 млн. Таким образом, введенные ограничения должны принести государственной казне более $1 млрд.

Кроме этого, правительство Альберты также закупит несколько тысяч железнодорожных цистерн для транспортировки нефти.

Отметим, что на территории Альберты добывается большинство канадской нефти.

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Нефть, Канада, Альберта, Рэйчел Нотли.
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