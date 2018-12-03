В Украине газовые хранилища заполнены на 51%

Новости Бизнеса: Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 16,051 млрд куб. м. Украинские ПХГ заполнены на 51%.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 1 декабря, уменьшился. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток с ПХГ Украины отобрано 78,96 млн куб. м газа.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,34 млн куб. м, из Венгрии - 7,00 млн куб. м, из Польши - 1,48 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 51%. Как сообщалось ранее, Украина намерена с 2019 года вдвое снизить стоимость транспортировки газа.