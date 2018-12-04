Нефть продолжает дорожать

Новости Бизнеса: На утренних торгах во вторник, 4 декабря, мировые цены на нефть снова показали рост.

Цены на нефть выросли во вторник на фоне ожидаемого сокращения поставок производителями во главе с ОПЕК и снижения добычи в Канаде.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля февральской нефти Brent составила $62,48 (+1,28%). Баррель нефти WTI торговался по $53,58 (+1,19%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $61,69 $52,95 соответственно.

В ходе предыдущей торговой сессии оба мировых бенчмарка подорожали примерно на 4% после того, как Вашингтон и Пекин заявили о приостановке торговой войны на 90 дней.

«Мы ожидаем, что на декабрьском саммите ОПЕК+ будет принято решение о сокращении добычи и поставок нефти... Для того, чтобы остановить рост мировых товарных запасов нефти, сокращение должно составить 1,3 млн барр./сут. (б/с)», — говорится в аналитической записке банка Goldman Sachs.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, что способствовало росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей нефти, которая сохраняется в регионе, не будет продано на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,34 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,83 доллара за баррель, что на 14 центов выше уровня закрытия торгов ($61,69).