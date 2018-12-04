Скачать
Вторник, 04.12.2018
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Нефть продолжает дорожать

Нефть продолжает дорожать
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: На утренних торгах во вторник, 4 декабря, мировые цены на нефть снова показали рост.

Цены на нефть выросли во вторник на фоне ожидаемого сокращения поставок производителями во главе с ОПЕК и снижения добычи в Канаде.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля февральской нефти Brent составила $62,48 (+1,28%). Баррель нефти WTI торговался по $53,58 (+1,19%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $61,69 $52,95 соответственно.

В ходе предыдущей торговой сессии оба мировых бенчмарка подорожали примерно на 4% после того, как Вашингтон и Пекин заявили о приостановке торговой войны на 90 дней.

«Мы ожидаем, что на декабрьском саммите ОПЕК+ будет принято решение о сокращении добычи и поставок нефти... Для того, чтобы остановить рост мировых товарных запасов нефти, сокращение должно составить 1,3 млн барр./сут. (б/с)», — говорится в аналитической записке банка Goldman Sachs.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, что способствовало росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей нефти, которая сохраняется в регионе, не будет продано на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,34 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,83 доллара за баррель, что на 14 центов выше уровня закрытия торгов ($61,69).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Катар, Экономика, ОПЕК, Добыча нефти, Мировые цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
02 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
04 Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
05 Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь