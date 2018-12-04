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Вторник, 04.12.2018
Военное положение: Порошенко заявил, что &quot;раскачать&quot; валютный рынок не вышло
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Военное положение: Порошенко заявил, что "раскачать" валютный рынок не вышло

Военное положение: Порошенко заявил, что &quot;раскачать&quot; валютный рынок не вышло
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Петр Порошенко заявил, что из-за военного положения кое-кто хотел "раскачать" валютный рынок, но это им не удалось.

Введение военного положения в десяти областях не повлияло на повседневную жизнь людей и украинскую экономику, которая работает в обычном режиме.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске.

"Уже неделю часть Украины живет в условиях военного положения... Вооруженные силы, гражданская защита населения проводят интенсивную проверку готовности, проводят мероприятия по усилению обороны границ, портов, объектов критической инфраструктуры, армия получает и ускоренно осваивает новое вооружение, но при этом экономика функционирует в обычном режиме", - отметил Порошенко.

В этом контексте он отметил, что кое-кто хотел "раскачать" валютный рынок, звучали заявления, что в Харькове курс доллара достигнет 30-33 гривень. "Не вышло, за сутки все вернулось, благодаря профессиональным подготовленным действиям правительства и Нацбанка все было стабилизировано", - отметил Президент.

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Он также акцентировал, что транспортное сообщение внутри страны не прерывается, "хотя некоторые кричали, что надо раскупать билеты, а потом пришлось сдавать".

"Потом были сюжеты на российском телевидении, что в украинских магазинах пропала соль, и надо срочно покупать соль и спички. Пришлось отправить (съемочные группы. - ред.) в бывший Артемовск, а ныне Бахмут, чтобы продемонстрировать горы соли и сказать, что того, что уже добыто, хватит на две с половиной тысячи лет военного положения, еще и россиянам дадим", - отметил глава государства.

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Петр Порошенко, Валютный рынок, Военное положение.
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