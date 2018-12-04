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Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать

Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать
17:51 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Бизнеса: Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в Украине с начала 2018 года выросли более чем на 15%.

С начала 2018 года в Украине и Киеве, в частности, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли более чем на 15%. Об этом сообщает пресс-центр столичного управления Государственной службы статистики.

В частности, указано, что в Киеве цены на спиртное и сигареты в 2018 году выросли на 15,2%. Только за последний месяц алкоголь и табачные изделия в столице подорожали на 2,3%.

"В целом по Украине за год алкоголь и сигареты подорожали на 15,5%", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №1578 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы), приняв предложение правительства поднять акцизы на алкоголь и табачные изделия на 5%. За это отдали свои голоса 250 депутатов.Кроме того, плата за лицензию на продажу алкоголя и сигарет повыситься соответственно уровню инфляции.

Как сообщалось ранее, с инициативой поднять акцизы на алкоголь и табак выступали депутаты Анна Гопко, Виктор Кривенко, Татьяна Острикова (фракция “Самопомич”) и Олег Мусий (фракция “Блок Петра Порошенко”). Они предлагали парламенту значительно повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, пиво и сигареты с целью приблизить их к европейской системе налогообложения.

Согласно их инициативе, специфические ставки акциза на сигареты без фильтра и слабоалкогольные напитки должны были увеличиться примерно на 100%, на крепленые вина — в 2,4 раза, на пиво и крепкие алкогольные напитки — на 45-48%, на сигареты с фильтром — на 30%, адвалорные ставки на сигареты должны были вырасти на 20%.

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Алкоголь, Акциз, Цены, Сигареты, Госстат, Подорожание.
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