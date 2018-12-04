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В Украине сократилось потребление газа

В Украине сократилось потребление газа
23:44 Вт, 4 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В этом году в Украине сократилось потребление газа на 200 миллионов кубов.

Украина в период с января по октябрь сократила потребление газа на 200 млн кубометров или на 0,8%.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

"По итогам десяти месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 24,3 млрд кубометров газа, что на 200 млн кубометров, или на 0,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2017 года. Показатель потребления газа указан без учета объемов газа для производственно-технологических потребностей "Укртрансгаза", облгазов и добывающих предприятий", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, почти не увеличилась добыча газа.

"С января по ноябрь 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 19,1 млрд кубометров, что почти равно показателю добычи января – ноября 2017 года", - отметили в компании.

Как сообщалось ранее, Украина с начала 2018 года уменьшила импорт газа из Европы на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года благодаря значительному запасу газа в ПХГ.

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Газ, ГТС, Укртрансгаз, Потребление газа.
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