В Украине сократилось потребление газа

Украина в период с января по октябрь сократила потребление газа на 200 млн кубометров или на 0,8%.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укртрансгаз".
"По итогам десяти месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 24,3 млрд кубометров газа, что на 200 млн кубометров, или на 0,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2017 года. Показатель потребления газа указан без учета объемов газа для производственно-технологических потребностей "Укртрансгаза", облгазов и добывающих предприятий", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, почти не увеличилась добыча газа.
"С января по ноябрь 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 19,1 млрд кубометров, что почти равно показателю добычи января – ноября 2017 года", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, Украина с начала 2018 года уменьшила импорт газа из Европы на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года благодаря значительному запасу газа в ПХГ.