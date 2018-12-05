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Децентрализация: правительство проведет укрупнение и сокращение районов

Децентрализация: правительство проведет укрупнение и сокращение районов
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Бизнеса: Продолжение реформы децентрализации в Украине подразумевает укрупнение районов и сокращение их количества до 100 к 2020 году.

Продолжение реформы децентрализации в Украине подразумевает укрупнение районов, чтобы к 2020 году их количество сократилось до 100.

Об этом во время Форума местного самоуправления заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нам необходимо сформировать новые способные районы, потому что мы понимаем проблематику, когда создаются общины, а районы являются различными по количеству, по возможностям. Однозначно нам необходимо будет проводить укрупнение районов. И это является нормальным и необратимым путем", - сказал он.

По словам премьера, уменьшение количества районов вызвано необходимостью создать финансово сильные административные единицы.

"Поверьте, это не вопрос количества, это вопрос качества и способности. Лучше иметь 100 районов, которые будут с качественными полномочиями, с качественными финансовыми возможностями, которые будут адекватно воспринимать запросы граждан и выполнять эти задачи", - отметил Гройсман.

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Украина, Местное самоуправление, Владимир Гройсман, Децентрализация.
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