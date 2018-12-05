Начальная стоимость предприятий на открытых аукционах возросла втрое

Начальная стоимость предприятий, выставляемых на электронные торги для приватизации, возрастает втрое. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Ранее приватизация происходила "по блату". А сегодня приватизация осуществляется через открытые аукционы. Промышленность драли 25 лет со всех сторон. Возможно, она номинально что-то и стоит, но если посмотреть поближе - там нечего продавать", - сказал Гройсман.
"Это (приватизацию - ред.) проходили все страны. Кроме стратегических предприятий, все государственные предприятия являются предприятиями тотального распила. Есть возможность привлечь инвестиции (в такие предприятия - ред.) - привлекаем", - добавил Гройсман.
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, в свою очередь, добавил, что 3444 предприятия, которые сегодня работают в Украине, приносят низкий доход.
"Все остальные либо сознательно банкротятся, а потом на их месте работают жилищно-строительные компании. Государство от этого теряет. Прибыльные и стратегические предприятия находятся под наблюдением правительства. Мы уже вывели их на 40 млрд грн прибыли", - отметил Кубив.
Как сообщалось, аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 412 млн гривень.
Согласно закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, малая приватизация будет происходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.
По состоянию на начало октября в системе электронных торгов ProZorro.Продажи объявлено 738 аукционов по начальной цене 841 млн грн.