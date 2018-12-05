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Начальная стоимость предприятий на открытых аукционах возросла втрое

Начальная стоимость предприятий на открытых аукционах возросла втрое
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины сообщил, что несмотря на низкую стоимость объектов, каждая гривня инвестиций сделает Украину сильнее.

Начальная стоимость предприятий, выставляемых на электронные торги для приватизации, возрастает втрое. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Ранее приватизация происходила "по блату". А сегодня приватизация осуществляется через открытые аукционы. Промышленность драли 25 лет со всех сторон. Возможно, она номинально что-то и стоит, но если посмотреть поближе - там нечего продавать", - сказал Гройсман.

"Это (приватизацию - ред.) проходили все страны. Кроме стратегических предприятий, все государственные предприятия являются предприятиями тотального распила. Есть возможность привлечь инвестиции (в такие предприятия - ред.) - привлекаем", - добавил Гройсман.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, в свою очередь, добавил, что 3444 предприятия, которые сегодня работают в Украине, приносят низкий доход.

"Все остальные либо сознательно банкротятся, а потом на их месте работают жилищно-строительные компании. Государство от этого теряет. Прибыльные и стратегические предприятия находятся под наблюдением правительства. Мы уже вывели их на 40 млрд грн прибыли", - отметил Кубив.

Как сообщалось, аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 412 млн гривень.

В Украине всего 15% прибыльных госпредприятий

Согласно закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, малая приватизация будет происходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.

По состоянию на начало октября в системе электронных торгов ProZorro.Продажи объявлено 738 аукционов по начальной цене 841 млн грн.

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Украина, Приватизация, Промышленность, Степан Кубив, Владимир Гройсман, Открытые акукционы, Электронные торги для приватизации.
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