Скачать
Четверг, 06.12.2018
Военное положение: что происходит в регионах
Военное положение: что происходит в регионах
Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%
Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее
Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее

Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%

Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 922 млн грн.

«По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 922 млн грн (3,4%)», - говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 17,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,739 млрд грн (9,2%). Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 119 млн грн (6,5%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 1,7 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 23,1 млрд грн, из них за 2018 год - 7,6 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 739 млн грн (3,1%).

Суммарная задолженность за газ предприятий-должников, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 183 млн грн (5,7%) и составляет около 3,024 млрд грн. Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет около 2,768 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Нафтогаз Украины, Долг предприятий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешные татуировки, о которых многие жалеют
02 Военное положение: что происходит в регионах
03 День ВСУ: Порошенко наградил почти 200 военных
04 Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
05 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
Веселые усилия родителей сделать идеальное фото малыша
Веселые усилия родителей сделать идеальное фото малыша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь