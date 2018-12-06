Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 922 млн грн.
«По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 922 млн грн (3,4%)», - говорится в сообщении.
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 17,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,739 млрд грн (9,2%). Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет около 2,8 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 119 млн грн (6,5%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 1,7 млрд грн.
Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 23,1 млрд грн, из них за 2018 год - 7,6 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 739 млн грн (3,1%).
Суммарная задолженность за газ предприятий-должников, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 183 млн грн (5,7%) и составляет около 3,024 млрд грн. Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет около 2,768 млрд грн.