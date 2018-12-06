Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%

Новости Бизнеса: По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 922 млн грн.

«По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 922 млн грн (3,4%)», - говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 17,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,739 млрд грн (9,2%). Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 119 млн грн (6,5%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 1,7 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 23,1 млрд грн, из них за 2018 год - 7,6 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 739 млн грн (3,1%).

Суммарная задолженность за газ предприятий-должников, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 183 млн грн (5,7%) и составляет около 3,024 млрд грн. Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет около 2,768 млрд грн.