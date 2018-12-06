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Облгазы обязали устанавливать счетчики населению

Облгазы обязали устанавливать счетчики населению
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Отказ облгаза установить индивидуальные счетчики нарушает их права как потребителей.

Обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации. Об этом говорится в выводе Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения иска физических лиц против ПАО "Криворожгаз", сообщает пресс-служба суда.

"В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. ПАО "Криворожгаз" обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 3533-VI обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, – до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям", - сказано в сообщении.

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В суде подчеркнули, что отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, а также нарушает их права как потребителей.

"Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию – возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам президента, если бы Украине не нужно было выплачивать долги, она бы смогла воздержаться от транша МВФ.

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Газ, Верховный суд, Облгазы, Криворожгаз.
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