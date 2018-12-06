Госпотребслужба: Закон о маркировке продуктов питания соответствует нормам ЕС

Новости Бизнеса: Закон об информации относительно пищевых продуктов приводит в соответствие украинское законодательство к нормам ЕС.

Закон “Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов” приводит в соответствие украинское законодательство о маркировке продуктов питания с нормами Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Убежден, что с принятием этого закона в нашей стране будет сформирована новая культура информирования потребителей о пищевых продуктах», - прокомментировал решение парламента председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа.

По его словам, до сих пор в этом контексте существовало определенное основание для неуважительного отношения к потребителю: например, маркировка на этикетку наносится такими мелкими буквами, что даже человеку с острым зрением трудно разглядеть состав продукта.

«Закон об информации относительно пищевых продуктов приводит в соответствие украинское законодательство к нормам ЕС, а также повышает уровень уважения к потребителю», - подчеркнул Лапа.

В частности, закон содержит требования относительно выделения аллергенов, предусматривает увеличение шрифта на этикетке, указание страны или места происхождения пищевого продукта, информирование о замораживании или размораживании продукта, перечень всех ингредиентов, предоставление информации о питательной ценности.

Руководитель Проекта ЕС «Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине» Тони Вил в свою очередь отметил, что с вступлением в силу закона украинцев будут информировать о пищевых продуктах, которые будут продаваться в супермаркетах, магазинах, киосках, ресторанах или кафе, так же, как и европейцев.

«Маркировка должна содержать только правдивую информацию, которую легко прочитать и понять и которая не вводит потребителя в заблуждение. Если продукт содержит аллерген или какой-то ингредиент, который может вызывать непереносимость, то это обязательно нужно указать. Теперь, покупая пищевые продукты, украинский потребитель сможет делать сознательный выбор в пользу того или иного продукта», - отметил Тони Вил.

Принятый закон касается не только маркировки на этикетках, но и любой информации о пищевом продукте, которая предоставляется через рекламу, интернет или просто сообщается потребителю при продаже, в т. ч. в местах общественного питания. В случае дистанционной реализации информация должна быть доступна до момента приобретения продукта.

Согласно новому закону ответственный за предоставление информации тот оператор рынка, под наименованием которого продается пищевой продукт.