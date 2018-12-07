Скачать
Пятница, 07.12.2018
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
НБУ предлагает изменить законы о санкциях
НБУ предлагает изменить законы о санкциях
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинили во лжи

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинили во лжи
06:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минфин

Новости Бизнеса: "Укринком" обвинил Фонд гарантирования вкладов физических лиц во лжи, манипуляциях и полуправде.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит в заблуждение клиентов компании «Укринком», вкладчиков и заемщиков ПАО «Укринбанк», участников финансового рынка, распространяя недостоверную информацию, манипулируя фактами и скрывая от них реальное положение дел вокруг деятельности компании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укринкома», размещенном в ответ на релиз Фонда.

В частности, в «Укринкоме» назвали манипуляцией нежелание Фонда признавать компанию правопреемником «Укринбанка», ссылаясь на решения Кассационного хозсуда Верховного суда, поскольку уже есть решение Большой палаты ВС, подтверждающее такую правопреемственность.

«[после собрания акционеров в июле 2016 года] В компании не изменился код ЕГРПОУ, не было фактов реорганизации, разделения или слияния, поэтому один только факт потери банковской лицензии и выхода из-под юрисдикции Нацбанка не дает права считать, что эта компания не является правопреемником банка», - отмечают в «Укринкоме».

«Манипулятивность утверждений Фонда подтверждается еще и тем фактом, что при передаче имущества от временной администрации ФГВФЛ руководству компании «Укринком» (после признания вывода банка с рынка и его ликвидации незаконной) - сотрудники Фонда подписывали соответствующие акты приема-передачи наличных средств и других ценностей, чем фактически признали правовую позицию «Укринком», - отмечают авторы релиза, публикуя соответствующие фото документов с подписями представителей Фонда.

Также в компании отметили, что осуществленные в пользу компании «Укринком» платежи заемщиков сразу направляются на выплаты вкладчикам «200+». «На сегодняшний день мы уже погасили более 2/3 этого портфеля вкладов – 1,143 млрд. грн.», - отмечается в релизе. Компания намерена завершить процесс выплат после окончания судебных процессов с крупнейшими заемщиками, которые не хотят возвращать деньги - такими как «Оболонь», Первомайский молочный консервный комбинат, компания "Укрполискорм", за которой стоит народный депутат Сергей Скуратовский.

В «Укринкоме» также добавили, что не отказываются от возвращения Фонду долга в 1,7 млрд. грн. за выплаченные вклады в пределах гарантированной суммы в 200 тыс. грн. Однако для этого необходимо получить от Фонда реестр вкладчиков, который Фонд сегодня не выдает.

«По нашему мнению, Фонд не интересует скорейшее возвращение государственных денег в бюджет, а интересует восстановление его статуса в банке и доступ к его (банка) активов. Фонда не интересно получить 1,7 млрд грн. "живыми деньгами", поскольку они официально пройдут по счетам. Им выгоднее распродать активы через теневые схемы и получить коррупционные аргументы от покупателей», – добавили в компании.

В «Укринкоме» также опровергли утверждения Фонда о непонятной судьбе недвижимости, которая ранее была в залоге банка, а теперь перешла под контроль компании. «Несмотря на опасения Фонда, эти активы …работают и генерируют прибыль для компании «Укринком», часть которой направляется на выплаты вкладчикам «200+», - отметили авторы релиза.

«Фонд уже проиграл один судебный процесс по защите деловой репутации компании и вынужден был опровергать такую информацию как недостоверную. Поэтому компания «Укринком» в очередной раз воспользуется своим правом на судебную защиту, а Фонда, очевидно, придется снова извиняться за введение читателей в заблуждение», - подытожили в компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экономика, Минфин, Новости Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Укринком.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
02 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
03 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
04 Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
05 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День Екатерины: приметы и гадания на 7 декабря
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь