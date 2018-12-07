Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинили во лжи

Новости Бизнеса: "Укринком" обвинил Фонд гарантирования вкладов физических лиц во лжи, манипуляциях и полуправде.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит в заблуждение клиентов компании «Укринком», вкладчиков и заемщиков ПАО «Укринбанк», участников финансового рынка, распространяя недостоверную информацию, манипулируя фактами и скрывая от них реальное положение дел вокруг деятельности компании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укринкома», размещенном в ответ на релиз Фонда.

В частности, в «Укринкоме» назвали манипуляцией нежелание Фонда признавать компанию правопреемником «Укринбанка», ссылаясь на решения Кассационного хозсуда Верховного суда, поскольку уже есть решение Большой палаты ВС, подтверждающее такую правопреемственность.

«[после собрания акционеров в июле 2016 года] В компании не изменился код ЕГРПОУ, не было фактов реорганизации, разделения или слияния, поэтому один только факт потери банковской лицензии и выхода из-под юрисдикции Нацбанка не дает права считать, что эта компания не является правопреемником банка», - отмечают в «Укринкоме».

«Манипулятивность утверждений Фонда подтверждается еще и тем фактом, что при передаче имущества от временной администрации ФГВФЛ руководству компании «Укринком» (после признания вывода банка с рынка и его ликвидации незаконной) - сотрудники Фонда подписывали соответствующие акты приема-передачи наличных средств и других ценностей, чем фактически признали правовую позицию «Укринком», - отмечают авторы релиза, публикуя соответствующие фото документов с подписями представителей Фонда.

Также в компании отметили, что осуществленные в пользу компании «Укринком» платежи заемщиков сразу направляются на выплаты вкладчикам «200+». «На сегодняшний день мы уже погасили более 2/3 этого портфеля вкладов – 1,143 млрд. грн.», - отмечается в релизе. Компания намерена завершить процесс выплат после окончания судебных процессов с крупнейшими заемщиками, которые не хотят возвращать деньги - такими как «Оболонь», Первомайский молочный консервный комбинат, компания "Укрполискорм", за которой стоит народный депутат Сергей Скуратовский.

В «Укринкоме» также добавили, что не отказываются от возвращения Фонду долга в 1,7 млрд. грн. за выплаченные вклады в пределах гарантированной суммы в 200 тыс. грн. Однако для этого необходимо получить от Фонда реестр вкладчиков, который Фонд сегодня не выдает.

«По нашему мнению, Фонд не интересует скорейшее возвращение государственных денег в бюджет, а интересует восстановление его статуса в банке и доступ к его (банка) активов. Фонда не интересно получить 1,7 млрд грн. "живыми деньгами", поскольку они официально пройдут по счетам. Им выгоднее распродать активы через теневые схемы и получить коррупционные аргументы от покупателей», – добавили в компании.

В «Укринкоме» также опровергли утверждения Фонда о непонятной судьбе недвижимости, которая ранее была в залоге банка, а теперь перешла под контроль компании. «Несмотря на опасения Фонда, эти активы …работают и генерируют прибыль для компании «Укринком», часть которой направляется на выплаты вкладчикам «200+», - отметили авторы релиза.

«Фонд уже проиграл один судебный процесс по защите деловой репутации компании и вынужден был опровергать такую информацию как недостоверную. Поэтому компания «Укринком» в очередной раз воспользуется своим правом на судебную защиту, а Фонда, очевидно, придется снова извиняться за введение читателей в заблуждение», - подытожили в компании.