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АМКУ признал рыночными тарифы Укрзализныци на аренду вагонов

АМКУ признал рыночными тарифы Укрзализныци на аренду вагонов
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: На рынке услуг по перевозке в грузовых вагонах существует конкуренция между Укрзализныцей и частными операторами.

Антимонопольный комитет Украины признал рыночными тарифы Укрзализныци на аренду вагонов и подтвердил существование конкуренции между компанией и частными операторами.

Такое решение АМКУ принял по результатам исследования рынка грузовых перевозок по железной дороге. Его предварительные выводы презентовали 5 декабря в Киеве, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"На рынке услуг по перевозке в грузовых вагонах существует конкуренция между Укрзализныцей и частными операторами. Это констатирует Антимонопольный комитет Украины по результатам исследования рынка грузовых перевозок по железной дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основательное исследование осуществлено АМКУ в ответ на заявления грузоотправителей относительно распределения вагонов на рынке. В нем, в частности, указывается, что доля "Укрзализныци" в рабочем парка полувагонов составляет 43%, а частного парка – 57%. И это, отмечают специалисты Укрзализныци, без учета вагонов иностранной собственности, которые используются для перевозочного процесса в Украине. «АМКУ высказал взвешенную позицию. Исследование еще раз подтверждает, что Укрзализныця – не монополист на рынке вагонов. В расчет еще должны быть включены иностранные вагоны, осуществляющие перевозки на территории Украины. Тогда видно, что реальная доля УЗ на рынке лишь 28,9%», - прокомментировал директор экономики и финансов Укрзализныци Андрей Рязанцев.

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Кроме того, в своем решении АМКУ отмечает, что плата за пользование вагонами государственной компании рассчитывается по единой для всех субъектов хозяйствования формуле, составляющие которой не вызывают возражений с точки зрения экономического анализа. При этом стоимость перевозки частными полувагонами выше, чем вагонами Укрзализныци.

Таким образом, подчеркнул Рязанцев, в очередной раз доказано, что формула расчета вагонной составляющей, разработанная в Укрзализныци, соответствует принципам экономической целесообразности.

Рязанцев также напомнил, что предложенная обществом плата за пользование вагонами национального перевозчика рассчитана на основе понятной формулы в рамках дерегуляции услуг. Она учитывает окупаемость вагона в течение срока эксплуатации. А это от 15 до 35 лет. Формула, по которой рассчитана плата за пользование вагонами, учитывает также стоимость ремонтов в течение срока эксплуатации вагона конкретного типа, рентабельность на уровне индекса цен производителей промышленной продукции, дисконтирование денежных потоков во времени и стоимость нового вагона на рынке.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года АМКУ объявил о проведении исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом (в том числе полувагонами). Его целью была названа проверка действий Укрзализныци при обеспечении грузоотправителей полувагонами на соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции.

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Украина, Укрзализныця, Экономика, Антимонопольный комитет Украины, Новости Украины.
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