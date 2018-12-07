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НБУ предлагает изменить законы о санкциях

НБУ предлагает изменить законы о санкциях
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В НБУ предлагают синхронизировать введенные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады для достижения максимального эффекта.

НБУ предложил комитету ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений свои предложения относительно изменений в законодательство по вопросам санкций.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины считает эффективным: самостоятельно или совокупно с другими ограничениями применять санкцию "блокирование активов" как одну из самых эффективных в отношении подсанкционных лиц, создать государственный механизм контроля за полным применением санкций, который должен заключаться в определении порядка внедрения и способах контроля за применением санкций к подсанкционным лицам, с использованием практик и опыта Национального банка и иностранных органов государственной власти (в частности, специально образованного в США органа государственной власти, применяющего санкции - офиса OFAC Государственного казначейства США)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в НБУ предлагают синхронизировать введенные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады для достижения максимального эффекта. Также Национальный банк предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам: не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных в отношении подсанкционных лиц и ввести правило "50+1", которое позволит автоматически применять санкции к лицу, которое владеет... долей в 50% и больше акций (паев).

Официальное письмо с предложениями изменений Национальный банк направил в адрес председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григория Немыри 4 декабря 2018 года.

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НБУ, Украина, Санкции, Экономика, Национальный банк Украины, Новости Украины.
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