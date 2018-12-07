Сколько киевляне будут платить за газ: названы новые тарифы

Новости Бизнеса: ПАО "Киевгаз" опубликовало на своем сайте новые тарифы на газ для населения.

Начиная с ноября 2018 года тариф на газ для жителей квартир Киева, оборудованных газовыми счетчиками и квартиры без них составит 8,55 гривень за кубометр.

Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на компанию "Киевгаз".

"С 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года цена на природный газ, используемый населением, установлена в размере 8,54892 грн/кубометр", — говорится в сообщении.

В случае отсутствии газовых счетчиков норма потребления газа в квартире с горячим водоснабжением и газовой плитой составит 3,3 кубометра на человека; без горячего водоснабжения — 5,4 кубометра; с плитой и газовым водонагревателем — 10,5 кубометров на человека.

Отмечается, если в квартире помимо газовой плиты установлены другие газовые приборы, их предельные объемы потребления природного газа должны быть дополнительно учтены при определении общего объема потребления.

В компании добавили, что цену на газ для населения с 1 ноября 2018 года установлена постановлением Кабинета министров от 19 октября.