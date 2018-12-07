Обвал нефтяного рынка: нефть немного замедлила падение

Новости Бизнеса: Нефть немного замедлила падение на данных о запасах в США, Brent выше $59,6 за баррель.

Цены на нефть немного замедлили падение в ходе торгов в четверг после публикации позитивных данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Вместе с тем главным фактором для рынка остаются сообщения о том, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи пока не достигнуто. По данным источников западных изданий, делегаты не договорились о конкретных объемах сокращения нефтедобычи. ОПЕК подтвердила, что не будет проводить пресс-конференцию по итогам заседания. Дискуссии продолжатся в пятницу в расширенном составе - вместе с Россией и другими странами, не входящими в нефтяной картель.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 кв подешевели на $1,90 (3,12%) - до $59,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,87 (3,54%) - до $51,02 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,729 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 тыс. баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.

По последним данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия предлагает России снизить нефтедобычу примерно на 300 тыс. б/с, однако РФ продолжает настаивать на сокращении не более чем на 150 тыс. б/с.

Перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что на столе все варианты - диапазон снижения странами ОПЕК+ варьируется от 0,5 до 1,5 млн б/с.

Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов также сообщил, что ОПЕК рассматривает возможность предоставить исключения из сделки по снижению нефтедобычи только для Ирана, Венесуэлы и Ливии. Ранее сообщалось, что ОПЕК может рассмотреть возможность исключений также для Нигерии.