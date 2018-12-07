Скачать
Пятница, 07.12.2018
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии

В "УЗ" рассказали, когда стартует поезд Мукачево-Будапешт

В &quot;УЗ&quot; рассказали, когда стартует поезд Мукачево-Будапешт
20:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Поезд Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря.

Первый рейс поезда №33/34 сообщением Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря этого года, поездка займет около 7 часов и будет стоить около EUR23, сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Это будет ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Подвижной состав, который будет курсировать евроколеей, принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали пути, средства сигнализации и связи", – написал он на своей странице в Facebook.

Согласно представленной им информации, поезд будет выходить утром из Будапешта и днем из Мукачево и делать получасовую остановку в Чопе и остановку свыше часа в Захони.

Е.Кравцов указал, что "Укрзализныця" с начала года отмечает положительную тенденцию - количество украинских пассажиров, путешествующих в Европу, увеличилось вдвое.

"На Мукачево мы имеем большие планы. Там есть развитая сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок", – подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" добавил, что компания ведет переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

Как сообщалось, Е.Кравцов в начале мая этого года анонсировал запуск совместно Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.

Напомним, в "Укрзализныце" говорят, что, после сбоя накануне, проблем с продажей билетов больше нет и системы работают в нормальном режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Венгрия, Евгений Кравцов, Мукачево–Будапешт, MAV-START.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
03 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
04 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь