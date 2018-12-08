Глава НБУ озвучил сумму выплат по внешнему госдолгу на следующие два года

Новости Бизнеса: Глава Нацбанка рассказал, сколько Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу.

Украина в 2019-2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.

Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"В 2019-2020 гг. Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное", - сказал Смолий.

Он отметил, что Нацбанк рассчитывает, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться до Рождественских праздников.