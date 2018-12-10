Ситуация на нефтяном рынке: Brent дорожает после решения ОПЕК сократить добычу

Новости Бизнеса: Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики после активного роста в прошлую пятницу.

Цены на нефть в понедельник меняются разнонаправленно: Brent дорожает на принятии группой ОПЕК+ решения о снижении добычи и экспорта сырья, WTI дешевеет на слабых прогнозах по мировой экономике.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля февральской нефти Brent составила $61,98 (+0,50%) при цене открытия $61,98. Баррель январской нефти WTI торговался по $52,50 (-0,21%) при цене открытия $52,16.

Цена Brent подскочила более чем на 5 процентов в пятницу, после того как Организация стран-экспортеров нефти и не входящие в картель государства во главе с Россией объявили о намерении сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом нефтяной картель снизит добычу на 800.000 баррелей в сутки, а другие участники сделки ОПЕК+ - на 400.000 баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на Brent оказала остановка добычи на ливийском месторождении El Sharara где каждые сутки производится 350 тыс. барр. сырой нефти.

"Мы считаем, что в 2019 году цены на нефть будут держаться на уровне около $70 за баррель", - заявили аналитики Bernstein Energy в понедельник.

Однако не все эксперты ожидают, что данных сокращений будет достаточно, чтобы положить конец избытку предложения.

Эдвард Белл, аналитик рынка сырьевых товаров в банке Emirates NBD, заявил в воскресной заметке, что «масштаб сокращений недостаточен для того, чтобы вернуть рынок к дефициту», и он прогнозирует «избыток в размере около 1,2 млн баррелей в первом квартале».

Между тем, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило на прошлой неделе, что запасы сырой нефти на внутреннем рынке сократились на 7,3 миллиона баррелей, что стало первым снижением показателя за 11 недель.

Япония, третья по величине экономика в мире и четвертый по масштабу потребитель нефти, сообщила, что ее валовой внутренний продукт сократился сильнее, чем ожидалось. Согласно пересмотренным данным, ВВП снизился в годовом исчислении на 2,5%, что выше первоначальной оценки в 1,2% и согласованного прогноза экономистов в 1,9%.

Страны ОПЕК+ будут снижать добычу в течение шести месяцев, начиная с января. За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.

По состоянию на 10:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,05 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,98 доллара за баррель, что на 31 цент выше уровня закрытия торгов ($61,67).

Напомним, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, включая Россию, договорились о снижении объема нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.