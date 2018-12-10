Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона
Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Ситуация на нефтяном рынке: Brent дорожает после решения ОПЕК сократить добычу

Ситуация на нефтяном рынке: Brent дорожает после решения ОПЕК сократить добычу
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики после активного роста в прошлую пятницу.

Цены на нефть в понедельник меняются разнонаправленно: Brent дорожает на принятии группой ОПЕК+ решения о снижении добычи и экспорта сырья, WTI дешевеет на слабых прогнозах по мировой экономике.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля февральской нефти Brent составила $61,98 (+0,50%) при цене открытия $61,98. Баррель январской нефти WTI торговался по $52,50 (-0,21%) при цене открытия $52,16.

Цена Brent подскочила более чем на 5 процентов в пятницу, после того как Организация стран-экспортеров нефти и не входящие в картель государства во главе с Россией объявили о намерении сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом нефтяной картель снизит добычу на 800.000 баррелей в сутки, а другие участники сделки ОПЕК+ - на 400.000 баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на Brent оказала остановка добычи на ливийском месторождении El Sharara где каждые сутки производится 350 тыс. барр. сырой нефти.

"Мы считаем, что в 2019 году цены на нефть будут держаться на уровне около $70 за баррель", - заявили аналитики Bernstein Energy в понедельник.

Однако не все эксперты ожидают, что данных сокращений будет достаточно, чтобы положить конец избытку предложения.

Эдвард Белл, аналитик рынка сырьевых товаров в банке Emirates NBD, заявил в воскресной заметке, что «масштаб сокращений недостаточен для того, чтобы вернуть рынок к дефициту», и он прогнозирует «избыток в размере около 1,2 млн баррелей в первом квартале».

 

Одна из стран заявила о выходе из ОПЕК
Одна из стран заявила о выходе из ОПЕКЧитать полностью

Между тем, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило на прошлой неделе, что запасы сырой нефти на внутреннем рынке сократились на 7,3 миллиона баррелей, что стало первым снижением показателя за 11 недель.

Япония, третья по величине экономика в мире и четвертый по масштабу потребитель нефти, сообщила, что ее валовой внутренний продукт сократился сильнее, чем ожидалось. Согласно пересмотренным данным, ВВП снизился в годовом исчислении на 2,5%, что выше первоначальной оценки в 1,2% и согласованного прогноза экономистов в 1,9%.

Страны ОПЕК+ будут снижать добычу в течение шести месяцев, начиная с января. За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.

По состоянию на 10:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,05 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,98 доллара за баррель, что на 31 цент выше уровня закрытия торгов ($61,67).

Напомним, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, включая Россию, договорились о снижении объема нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОПЕК, Brent, Добыча нефти, Нефтяной рынок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
05 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Выборы в Армении: с огромным отрывом победила партия Пашиняна
Выборы в Армении: победила партия Пашиняна
Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания &quot;желтых жилетов&quot;, выборы в Армении
Все самое главное за 9 декабря в Украине и мире
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь