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Среда, 12.12.2018
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Добавили почти 11 миллиардов: Порошенко подписал закон о повышении пенсий

Добавили почти 11 миллиардов: Порошенко подписал закон о повышении пенсий
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Петр Порошенко подписал изменения в госбюджет Украины 2018 года, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий.

Президент Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн.

Как сообщается на сайте парламента, документ подписан 11 декабря. Помимо увеличения расходов на выплату пенсий, закон предусматривает повышение расходов на доплаты за работу в зоне отчуждения – на 227,4 млн грн, на продолжение модернизации антарктической станции «Академик Вернадский» - на 27,6 млн грн.

Повышение расходов будет компенсировано снижением расходов по ряду других программ, в частности, выплат социальной помощи на 7,2 млрд грн в связи с экономией по этой статье, а также расходов на реформу госуправления на 1,208 млрд грн.

Поступления в местные бюджеты установили рекорд

Также закон предусматривает сохранение на счетах местных бюджетов на конец 2018 года неиспользованных субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Как сообщалось, согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет Украины в январе-ноябре 2018 года получил 843,133 млрд грн доходов, что на 1,9%, ниже планового показателя на этот период, однако на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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Верховная Рада, Госбюджет, Пенсионеры, Пенсии, Петр Порошенко.
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