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Четверг, 13.12.2018
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Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
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Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста

Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
08:20 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Пенсионный возраст в Украине обязательно будет повышен в будущем из-за роста продолжительности жизни.

Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.

Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский в интервью Экономической правде.

"Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", - сказал Случинский.

По его словам, некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.

"Это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам. Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем", - заявил он.

Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает представитель Всемирного банка.

"Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать", - сказал Случинский.

Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября.

Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

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В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Напомним, Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн. А с 1 января 2019 года состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам, а 1 марта произойдет осовременивание пенсий.

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Всемирный банк, Пенсионеры, Пенсии, Пенсионный возраст.
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