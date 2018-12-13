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В Украине новые правила проверки импорта

В Украине новые правила проверки импорта
13:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Госпродпотребслужба утвердила периодичность проверок импорта в Украину.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей утвердила периодичность проверок грузов, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что Госпродпотребслужба утвердила приказ, которым определяется периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований и испытаний грузов, включенных в перечень продуктов, которые подлежат государственному контролю на назначенных пограничных инспекционных постах, а также в перечень пищевых продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, грузы с которыми при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат усиленному государственному контролю. Кроме того, приказом утверждена периодичность проверок и лабораторных исследований продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и подлежат контролю согласно с ежегодным планом государственного контроля.

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Как сообщалось, с 2019 года Госпродпотребслужба начнет проводить проверки операторов рынка без предупреждения, кроме случаев, когда такое предупреждение будет являться необходимым условием обеспечения эффективности государственного контроля.

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Все по теме:

Экспорт, Таможня, Импорт, Госпродпотребслужба.
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