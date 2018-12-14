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"Урядовый курьер" оперативно опубликовал решения о повышении тарифов

&quot;Урядовый курьер&quot; оперативно опубликовал решения о повышении тарифов
04:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Газета Кабмина издала спецвыпуск со всеми принятыми решениями о повышении с 1 января тарифов на отопление и горячую воду для населения.

Газета Кабинета министров Украины "Урядовый курьер" издала спецвыпуск со всеми принятыми 10-11 декабря Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решениями о повышении с 1 января тарифов на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Официальная публикация этих решений, принятых в связи с повышением правительством цены на газ для населения и ТКЭ на 22,9% с 1 ноября, была одним из условий, необходимых для позитивного решения совета директоров Международного валютного фонда о новой программе stand by для Украины на $3,9 млрд на заседании, назначенном на 18 декабря.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, комиссии удалось удержать рост тарифов на тепло в пределах 23,5%, а также одновременно снизить тарифы для потребителей бюджетной сферы на 22%.

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Украина, Экономика, Отопление, Новости Украины, Тарифы на отопление.
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