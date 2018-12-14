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Германия даст Украине 35 млн евро на экологические проекты

Германия даст Украине 35 млн евро на экологические проекты
22:25 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украина получит 35 млн евро на противодействие и адаптацию к изменению климата.

В рамках Международной климатической инициативы Федеральное министерство Германии по вопросам окружающей среды, сохранения природы и радиационной безопасности согласовало с Министерством экологии и природных ресурсов Украины оказания помощи на 35 млн евро за 4 приоритетным направлениям. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минприроды успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 млн евро. Это большое достижение и вызов для всего экологического сообщества Украины, что направит экономику к зеленому росту", - отметил Остап Семерак.

Как отметили в пресс-службе, проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения, национально определенных взносов, будут включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе - использование энергии биомассы на замену ископаемым источникам энергии.

"Главный фокус дальнейшего сотрудничества заключается во внедрении национально определенных взносов в соответствии с Парижским Соглашением 2015 года и положений Стратегического плана по имплементации Международной конвенции по биоразнообразию. В этой связи задачей является системный подходах к индивидуальным проектам финансирования для бизнеса и общественного сектора таким образом, чтобы один проект усиливал влияние другого", - говорится в сообщении.

Уже начат сбор проектных предложений в соответствии с указанными приоритетами, сообщили в ведомстве.

Справка: Двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началась в 2008 году. За это время Украина стала одним из ключевых партнеров Инициативы, начав 14 проектов, 10 из них общим бюджетом 19 млн евро уже успешно завершены.

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Германия, Экология, Минприроды, Остап Семерак.
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