Госстат: В Украине растет сельхозпроизводство

Новости Бизнеса: В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 13,4%, а хозяйства населения – на 2%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре текущего года составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 13,4%, а хозяйства населения – на 2%.

Производство растениеводческой продукции за 11 месяцев этого года выросло на 11,2% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 16,5%, а в хозяйствах населения - 2,9%.

В то же время, производство животноводческой продукции за январь-ноябрь увеличилось на 0,4%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,9%, а в хозяйствах населения сократился на 1,8%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.