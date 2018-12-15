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Мэр Киева приобрел 78 единиц коммунальной техники

Мэр Киева приобрел 78 единиц коммунальной техники
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Городская власть столицы постепенно заменяет технику на более эффективную и функциональную.

Городская власть Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую - более эффективную и функциональную. Только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Впрочем, городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику взамен старой, которая неэффективна и расходует много топлива. Мы сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплекса, - отметил мэр. – К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город".

По словам мэра, комплексы закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более строгими канадскими зимами. Также Кличко отметил, что город сделал большой шаг по управлению коммунальной техникой во время чрезвычайных ситуаций, открыв диспетчерский центр мониторинга.

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"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал - все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", - подчеркнул мэр столицы.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр, Мэр Киева.
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