Мэр Киева приобрел 78 единиц коммунальной техники

Новости Бизнеса: Городская власть столицы постепенно заменяет технику на более эффективную и функциональную.

Городская власть Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую - более эффективную и функциональную. Только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Впрочем, городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику взамен старой, которая неэффективна и расходует много топлива. Мы сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплекса, - отметил мэр. – К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город".

По словам мэра, комплексы закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более строгими канадскими зимами. Также Кличко отметил, что город сделал большой шаг по управлению коммунальной техникой во время чрезвычайных ситуаций, открыв диспетчерский центр мониторинга.

"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал - все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", - подчеркнул мэр столицы.