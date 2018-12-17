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Цены на нефть снова растут

Цены на нефть снова растут
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Сегодня, 17 декабря, увеличились цены на основные марки нефти на Лондонской и Нью-йоркской биржах.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник слабо растет после резкого падения в прошлую пятницу, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов и укреплением доллара.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 10 центов (0,17%) - до $60,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 15 центов (0,29%), до $51,35 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $1,17 (1,9%), до $60,28 за баррель, WTI - на $1,28 (2,6%) - до $51,20 за баррель.

За неделю цена Brent упала на 3,7%, WTI - на 2,7%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 873.

Рост курса доллара в сочетании с волатильностью фондовых рынков отрицательно влияет на нефтяные цены, отмечает аналитик сырьевой отрасли из UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться
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Несмотря на это, он отметил, что "в целом, нефть готова стабилизироваться примерно на этом уровне",

Нефтяной рынок пока сдержанно реагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки (б/с). Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября - до 32,97 млн б/с.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Добыча нефти, Цены на нефть.
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