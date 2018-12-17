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ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности

ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности
10:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Новости Бизнеса: Европейский союз выделил Украине второй транш в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о выделении второго транша со стороны ЕС в размере 54 млн евро для работы Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующий договор подписали вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Отмечается, что средства будут направлены в мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC). "Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", - цитирует пресс-служба Зубко.

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В пресс-службе напомнили, что первый транш в 50 млн евро на Фонд энергоэффективности Украина получила еще в июне.

Как сообщалсь, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности. В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования. 11 сентября Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности.

Кабмин зарегистрировал юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" 25 июля и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну.

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ЖКХ, Еврокомиссар, Геннадий Зубко, Йоханнес Хан, Фонд энергоэффективности.
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