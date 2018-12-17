В ГФС рассказали, какую льготу имеют многодетные родители в Украине

Новости Бизнеса: Многодетные родители в Украине, воспитывающие трое и более детей возрастом до 18 лет, имеют право на льготу при уплате налога на земельный участок.

Государственная фискальная служба в Закарпатской области сообщила, что родители, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на льготу при уплате налога на земельный участок.

В ГФС уточнили, что каждый из родителей имеет право на льготу по уплате земельного налога за земельные участки, принадлежащие ему на правах частной собственности.

Также указывается, что вид земельных участков и размер, в отношении которых применяется льгота, определены п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса Украины.

В ведомстве объяснили, что если супруги владеют земельным участком на праве общей долевой собственности, то плательщиком земельного налога за земельный участок пропорционально своей доле является каждый из родителей, и соответственно право на льготы по уплате земельного налога имеет каждый из них.

В случае, если супруги владеют земельным участком на праве общей совместной собственности и раздел земельного участка не проводился, то плательщиком земельного налога на такой участок является один из родителей, который и может воспользоваться льготой по уплате земельного налога.

В ГФС напомнили, что физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должен подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка до 1 мая текущего года письменное заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документ, удостоверяющий право на льготу (удостоверение родителей многодетной семьи (которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет).