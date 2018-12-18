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В МЭРТ рассказали о планах нарастить экспорт зерна в Саудовскую Аравию

В МЭРТ рассказали о планах нарастить экспорт зерна в Саудовскую Аравию
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина хочет увеличить экспорт зерна в Саудовскую Аравию.

Межправительственная украинско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству рассмотрела вопрос увеличения экспорта украинского зерна.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

"Сторонами детально рассматривались вопросы увеличения экспорта украинского зерна, учитывая процедуры и правила для участия украинских компаний в тендерах по зерну и ячменю, которые организуются Саудовской зерновой организацией", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 21-23 ноября в Киеве состоялось шестое заседание Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана бин Абдулмухсин Аль-Фадли.

"Королевство Саудовская Аравия является одним из приоритетных для Украины партнеров среди стран Арабского мира. В 2018 году наблюдается положительная динамика двусторонней торговли. За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Саудовской Аравией увеличился на 12,3% и составил 632,42 млн долларов ", - сообщают в МЭРТ.

Как сообщалось, Украина - основной экспортер ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.

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Экспорт, Зерно, Саудовская Аравия, МЭРТ.
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