Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 декабря 2018 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 12 декабря по 18 декабря позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 14.22 грн. На этой неделе цена - 14.25 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 17.10 грн. На этой неделе цена 17.10 грн.

Цена на белый хлеб была 15.25. На этой неделе цена - 15.25 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 9.57 грн. Цена на этой неделе - 9. 60 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты почти не изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23.35 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23.35 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 26.45 грн. На этой неделе цена - 26.40 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 31.25 грн. Цена на этой неделе 31.25 грн.

Цена за килограмм творога была 91.10 грн. На этой неделе цена - 91.15 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 145.47 грн. Цена на этой неделе - 145.50 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 124.25 грн. Новая цена - 124.27 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 113.60 грн. На этой неделе цена - 113.60 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного упали:

Цена за 1 килограмм гречки была - 24.60 грн. Новая цена - 24.58 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 28.05 грн. На этой неделе цена - 28.05 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15.90 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 15.85 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 19.05 грн. Новая цена - 19.05 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров почти не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28.05 грн. Цена на этой неделе - 28.05 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 37.15 грн. На этой неделе цена - 37.15 грн.

За соль (1 кг) требовали - 9.65 грн. На этой неделе - 9.60 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 16.25 грн. На этой неделе цена - 16.25 грн.