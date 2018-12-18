Морская доктрина Украины: Кабмин утвердил новую редакцию на период до 2035 года

Правительство утвердило новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года.
Министерству инфраструктуры, Министерству обороны, Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти поручено в трехмесячный срок разработать и подать на рассмотрение правительства план мероприятий по реализации Морской доктрины на период до 2035 года.
Морская доктрина утвержденная правительством в октябре 2009 года, обусловлена радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства.
Подготовка обновленной доктрины отвечает комплексной задаче по формированию интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.
Как сообщалось, по итогам рассмотрения на заседании СНБО 6 сентября срочных мер по защите национальных интересов Украины в акватории Азовского моря, Совбез, в том числе, поручил Кабинету министров безотлагательно принять новую редакцию Морской доктрины Украины.
12 октября президент П. Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".