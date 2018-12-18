В Украине утвердили порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Новости Бизнеса: Сегодня, 18 декабря, в Украине был утвержден порядок списание долга столицы по еврооблигациям.

Кабинет министров Украины во вторник утвердил порядок списания части обязательств Киевского городского совета по погашению задолженности перед государством с 2015 года.

Согласно пояснительной записке к документу, списание части долга стало возможным после выделения Киевом средств из местного бюджета на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр (не более 1 млрд грн), строительство участка Сырецко-Печерской линии метро на жилмассив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (не более 2,6 млрд грн), на капремонт сетей внешнего освещения города с заменой светильников на светодиодные (не более 300 млн грн).

С целью подтверждения выделения средств и эффективности их использования, предусматривается проведения аудита, и предоставление Государственной аудиторской службой аудиторского отчета до 30 июня 2020 года.

Как сообщалось, в 2015 году правительство в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям 2005 года на $117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям 2011 года на $233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.