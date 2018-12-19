Посол Израиля в Украине рассказал, когда подпишут соглашение о ЗСТ

Новости Бизнеса: Посол Израиля анонсировал подписание ЗСТ с Украиной.

Правительства Израиля и Украины подпишут Соглашение о зоне свободной торговли в конце января 2019 года.

Об этом на встрече Дискуссионного клуба "Энциклопедия" сообщил посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион.

"На сегодня конкретной датой (о подписании соглашения о ЗСТ - ред.) является третья неделя января", - сказал он.

Однако, в какой именно день это произойдет посол Израиля пока не знает.

По его словам, именно на этот промежуток времени настроены как израильская, так и украинская стороны.

Лион также выразил надежду, что подписание документа состоится во время официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Израиль.

17 января Президент сообщил, что в январе 2019 года планирует посетить Израиль для подписания Соглашения о зоне свободной торговли.