Помощь НАТО Украине: в трастовые фонды поступили новые средства

Новости Бизнеса: Трастовый фонд по медицинской реабилитации украинских военных будет наполнен более чем на 100%.

Ряд стран Северноатлантического Альянса заявила о решении выделить дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине.

Об этом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов рассказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы отдельно встретились с послами тех стран, которые являются лидерами в трастовых фондах. У меня есть прекрасные новости, которыми мы можем быть очень довольны.

Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы", - подчеркнула вице-премьер.

В частности, Норвегия объявила о решении предоставить дополнительных 140 тысяч евро для программы профессионального развития НАТО, где лидером является Великобритания.

По словам Цинцадзе, Украина продемонстрировала эффективное использование этого инструмента для подготовки служащих в различных министерствах для работы над той же Годовой национальной программой сотрудничества с НАТО.

Она также сообщила, что министр обороны Чешской Республики подписал письмо выделения дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

Кроме этого, Германия подтвердила, что сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих.

"Это означает, что этот трастовый фонд будет наполнен более чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов, нуждающихся в помощи, в странах-партнерах, в странах-членах Альянса, и также сосредоточить дальнейшие усилия на развитии системного медицинского лечения и реабилитации внутри страны", - заявила вице-премьер.