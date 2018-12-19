В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии

Новости Бизнеса: Украинцы получат пенсии за январь 2019 года в декабре 2018 года, как заведено уже несколько лет

В конце декабря украинские пенсионеры получат две пенсии. Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд Украины выплатить пенсионерам в конце года декабрьскую и январскую пенсии. В правительстве собираются перестраховаться от возможных задержек в связи с грядущими праздниками. Стоит отметить, что такая практика существует уже несколько лет. Соответствующее распоряжение Кабинета министров уже зарегистрировано.

Также, планируется что Министерство социальной политики Украины согласует даты выплат с "Укрпочтой" и отделениями банков.

Напомним, с января 2019 года в Украине будет массовый перерасчет пенсий. Как сообщили в правительстве, повышение планируется проводить в три этапы.

Первый — в декабре (в связи с индексацией). Уже через пару дней все украинцы на заслуженном отдыхе должны будут получать не меньше 1497 грн (это на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат.

Второй этап пересмотра пенсий — в январе следующего года. И коснется он только военных. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции — 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты. В январе 2019-го военные получат 25% от положенной им прибавки (с учетом актуальных зарплат на занимаемых ими должностях). То есть чем старше пенсионер, тем больше устарела его зарплата и тем выше будет прибавка.

В апреле 2019-го — заключительный этап пересчета. Тогда автоматически пересчитают пенсии всем работающим украинцам с учетом, что их стаж увеличился. При этом будут выбирать наиболее выгодные условия пересчета: только с учетом страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработка.

Пенсии в Украине каждый год будут повышаться автоматически с 1 марта 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина.

"1 марта 2019-го состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - подчеркнул Розенко.

11 декабря президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законопроектом №9369 «О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", согласно которому финансирование пенсий в Украине будет значительно увеличено.