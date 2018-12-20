Минобороны могут разрешить напрямую закупать товары военного назначения

Новости Бизнеса: Парламент планирует разрешить Минобороны напрямую закупать товары военного назначения.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту (№9122).

За это решение проголосовали 234 народных депутата из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что в бюджете США на 2019 предусмотрено 250 млн долларов для "поддержки Украины путем финансирования программ в сфере безопасности и обороны, которые предоставляются Украине, в том числе, путем передачи техники, вооружений, боеприпасов для украинской армии".

В то же время, отметил он, "условием реализации этих расходов являются полномочия Министерства обороны получать такую продукцию напрямую, без посредничества компаний спецэкспортеров "Укроборонпрома".

"Кроме того, мы получили письмо однозначного содержания от посольства Соединенных Штатов Америки, где они предлагают Верховной Раде как можно быстрее принять соответствующие изменения в законодательство для того, чтобы разрешить Министерству обороны, министру обороны ставить свои подписи под соответствующими внешнеэкономическим контрактам и получать напрямую такую продукцию", - сказал Винник.

Так, законопроектом в законе "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" устанавливается, что государственные заказчики по государственному оборонному заказу получают полномочия на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну, по решению Кабинета министров.

Также в законе "О внешнеэкономической деятельности" и в Хозяйственном кодексе предлагается установить, что государственные заказчики по государственному оборонному заказу входят в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, документом вносится ряд изменений в закон "О государственном оборонном заказе". В частности, в случае, если закупка продукции, работ и услуг по оборонному заказу представляет государственную тайну, такие продукция, работы и услуги могут закупаться у иностранных субъектов хозяйствования при условии, что идентична продукция с аналогичными качественными показателями не производится, работы не выполняются, а услуги не предоставляются в Украине.

Отбор таких исполнителей осуществляется госзаказчиком без применения конкурентных процедур на основании обоснованных и документально подтвержденных результатов маркетинговых исследований рынка продукции, работ, услуг оборонного назначения.