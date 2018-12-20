Скачать
Четверг, 20.12.2018
На Азовском море создадут военную базу
На Азовском море создадут военную базу
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Депутаты приняли за основу законопроект о "зеленых" аукционах

Депутаты приняли за основу законопроект о &quot;зеленых&quot; аукционах
20:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников" со второй попытки поддержали 227 народных депутата.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года парламентский комитет по ТЭК доработал с учетом положений семи альтернативных проектов и одобрил законодательную инициативу №8449 по "зеленым" аукционам.

Согласно компромиссной версии, запуск обязательных аукционов для проектов по ВИЭ запланирован на 1 января 2020 года. Конечный срок подписания предварительных договоров (PrePPA) для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта) – 31 декабря 2019 года.

Украина продлила земельный мораторий
Украина продлила земельный мораторийЧитать полностью

Участие в аукционах обязательно для субъектов хозяйствования, претендующих на государственную поддержку, для следующих проектов: в 2020 году – для ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, для всех остальных видов технологий – мощностью более 10 МВт; в 2021-2022 гг. – для ВЭС мощностью более 20 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 5 МВт. При этом, начиная с 1 января 2023 года, в аукционах должны брать участие субъекты хоздеятельности с проектами по ВЭС мощностью более 3 МВт, с проектами по другим ВИЭ мощностью более 1 МВт.

Проект закона предусматривал снижение в 2020 году "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением на 2,5% каждый год. Положение о снижении тарифа для ВЭС в доработанном законопроекте остается в редакции действующего закона: снижение в 2020 году на 10% с дальнейшим снижением на 1,5% каждого года в течение следующих трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ТЭК, Зеленая энергетика, Зеленые аукционы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
03 Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
04 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
05 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь