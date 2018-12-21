Скачать
Пятница, 21.12.2018
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве
Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве
Жозе Моуринью может возглавить Баварию
Жозе Моуринью может возглавить Баварию
Медики рассказали об опасности вареного риса
Медики рассказали об опасности вареного риса

ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель

ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
04:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Верховная Рада обязала Кабинет Министров Украины разработать и подать в 1 марта 2019 закон "Об обороте земель".

Данный закон, согласно переходным положениям Земельного кодекса, является условием для запуска рынка земель.

Такой пункт предусмотрен законом, внесенным главой аграрного комитета ВР Александр Бакуменко.

Напомним, за законопроект проголосовал 231 народный депутат.

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.

Отметим, что мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Напомним, 22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабинет Министров, Экономика, Политика, Новости политики, Закон Об обороте земель.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
05 Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь