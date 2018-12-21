ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель

Новости Бизнеса: Верховная Рада обязала Кабинет Министров Украины разработать и подать в 1 марта 2019 закон "Об обороте земель".

Данный закон, согласно переходным положениям Земельного кодекса, является условием для запуска рынка земель.

Такой пункт предусмотрен законом, внесенным главой аграрного комитета ВР Александр Бакуменко.

Напомним, за законопроект проголосовал 231 народный депутат.

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.

Отметим, что мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Напомним, 22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли