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Старая техника уходит в прошлое: ГСЧС получила новые пожарные машины

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Старая техника уходит в прошлое: ГСЧС получила новые пожарные машины
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Бизнеса: Более 40 пожарных машин получили терруправления ГСЧС Украины для обеспечения безопасности страны.

Отправленные из Киева в территориальные подразделения Госслужбы Украины по ЧС в четверг пожарные машины в количестве 41 единицы уже через неделю станут в боевой расчет и будут выезжать на вызовы, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил во время церемонии передачи новой пожарно-спасательной техники для Службы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, присутствовавший на церемонии передачи новой пожарно-спасательной техники министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил личный состав Службы и заметил, что перевооружение Госслужбы по ЧС является ключевой составляющей для обеспечения безопасности в Украине."Однако понятно, что ГСЧС сильна не благодаря технике, вертолетам или самолетам. Эта Служба сильная благодаря вам, - спасателям, на которых мы рассчитываем", - сказал А.Аваков.

В свою очередь, Н.Чечеткин отметил, что в настоящее время реализуется одно из основных направлений реформы, которая началась еще в сентябре 2016 года.

"Все вы видите, как за последние годы наша Служба обновляется, осовременивается и модернизируется. Старая техника, а вместе с ней образ низкооплачиваемой профессии спасателя, уходят в прошлое. Сейчас для нас на первый план выходит вопрос достойных условий службы для наших подразделений - а это и современная техника, и денежное довольствие, и жилье", - подчеркнул руководитель ГСЧС и заверил, что техническое переоснащение будет продолжаться.

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Пожарные, ГСЧС, Николай Чечеткин, Пожарные машины.
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