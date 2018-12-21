Ограничения на грузоперевозки в Польшу: В Мининфраструктуры раскрыли детали

Новости Бизнеса: Мининфраструктуры ограничит выдачу разрешений на грузоавтоперевозки в Польшу в 2019г.

Министерство инфраструктуры Украины решило ввести ограничения по оформлению и выдаче разрешений на автомобильные грузовые перевозки в Польшу в 2019 году, а также по срокам их возврата из-за их нехватки в текущем году и недостаточном количестве - на следующий.

"До конца 2019 года все разрешения Республики Польша будут оформляться равными частями от общего количества каждый месяц только в восьми ПВД "Борисполь", "Винница", "Голобы", "Ковель", "Львов", "Хмельницкий", "Ужгород" и "Коростень", - цитируется заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, в Мининфраструктуры решили изменить срок возврата бланков разрешений, сократив его с 90 дней до 30 дней, особенно для стран, квоты которых недостаточно для планомерной работы украинских перевозчиков.

В Мининфраструктуры отметили высокий процент использования разрешений на международные автомобильные перевозки грузов по территории Австрии, Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Грузии, Италии, Казахстана, Латвии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Венгрии, Узбекистана, Франции, а также разрешений ОЧЭС и ТРАСЕКА и подчеркнули: квоты разрешений по вышеуказанным странам недостаточно для планомерной работы украинских перевозчиков до конца года.

Как отметил Ю.Лавренюк, учитывая необходимость надлежащего обеспечения проезда автоперевозчиков по территории стран, разрешения которых имеют ограниченные годовые квоты, и учитывая недостаточный остаток разрешений на 2018 год, решено ввести ограничения временного характера в отношении разрешений дополнительной квоты на 2019 год в 18 стран, учитывая ОЧЭС в Румынию и ТРАСЕКА в Румынию и Турцию.

Так, введены временные ограничения на выдачу разрешений допквоты на 2019 год для Австрии (все виды), Азербайджана (все виды Евро-3 и выше), Бельгии (универсальный Евро-3 и выше), Беларуси (двусторонние и транзитные Евро-2 и выше), Грузии (многократные полной массой более 10 тонн), Италии (универсальный Евро-3, универсальный Евро-5, универсальный Евро-6), Казахстана (транзитные), Латвии (универсальные Евро-3 и выше с полной массой более 10 тонн), Нидерландов (многократные полной массой более 10 тонн), Германии (универсальные, S и U), Норвегии (универсальные Евро-3 и выше), Польши (все виды), Румынии (универсальные, в/из третьих стран категории Евро-3 и выше с полной массой более 10 тонн), Словакии (двусторонние Евро-3 и выше с полной массой более 10 тонн), Узбекистана (в/из третьих стран ДЗ Евро-3 и выше с полной массой более 10 тонн), Франции (универсальные Евро-3 и многократные - с полной массой более 10 тонн), Венгрии (двусторонний и транзитный "Евро-3 безопасный" с полной массой более 10 тонн), а также на разрешения ОЧЭС в Румынию или транзитом по ее территории и на разрешения ТРАСЕКА в Румынию или Турцию для авто класса Евро - 3 и выше с полной массой более 10 тонн.

Кроме того, с Францией и Нидерландами на 2019 год осуществлен обмен многократными разрешениями и решено осуществлять оформление многократных разрешений перевозчикам, совершившим наибольшее количество поездок собственными транспортными средствами в указанные страны.

В министерстве также напомнили, что с 1 января 2019 года выдача и учет разрешений на поездку по территории иностранных государств при выполнении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в международном сообщении будут осуществляться с применением штрих-кода.

Как сообщалось, Мининфраструктуры планирует перевести выдачу разрешений на автоперевозки в он-лайн с 2019 года.

Европейская бизнес ассоциация заявляет о необходимости увеличить количество разрешений на автоперевозки через польскую границу на четверть.

В начале октября 2018 года Украина и Польша договорились о предварительном обмене 160 тыс. разрешений на автоперевозки в 2019 году. Ранее польская сторона заявила об использовании украинскими перевозчиками 105 тыс. разрешений за восемь месяцев 2018 года, тогда как, по данным "Укртрансбезопасности", за этот период было оформлено, выдано, возвращено и уничтожено 155 тыс. бланков разрешений.