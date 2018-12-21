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Украина установила новые тарифы на транзит газа

Украина установила новые тарифы на транзит газа
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Украина в два раза снизила тариф на транзит газа.

НКРЭКУ снизила тарифы для точек входа и выхода газотранспортной системы в два раза.

Об этом председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко написала в Facebook.

"Установили временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на первый год второго регуляторного периода. Они уменьшились вдвое. Мы входим в новый 2019 год с европейскими конкурентоспособными тарифами", - написала она.

Она подчеркнула, что после установленных тарифов конечная цена газа на оптовом рынке снизится на 6 долларов.

"Указанные тарифы являются составной конечной цены природного газа для наших потребителей, - фактически на 6 долларов уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке. Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северного потока и другим обходным газопроводам. Надеюсь такое решение НКРЭКУ будет способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года", - написала Кривенко.

По ее мнению, снижение тарифов также приведет к увеличению загруженности газопроводов и газохранилищ, задействованных в поставке топлива на украинский рынок.

"Также газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства. Это особенно важно в преддверии 2019 года, когда будут проводиться международные аукционы на привлечение иностранных инвестиций в газодобывающие площади. Надеюсь, теперь они пройдут особенно удачно. Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов, мы укрепили международные позиции Украины", - отметила председатель НКРЭКУ.

Кривенко добавила, что тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.

Как сообщалось, новые тарифы вступят в силу 1 января 2019 года.

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ГТС, Транзит газа, НКРЭКУ, Оксана Кривенко.
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