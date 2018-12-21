В Украине сократилось промпроизводство

Новости Бизнеса: Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9%.

Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года снизилось на 0,9% после роста в октябре на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2018 к ноябрю-2017 снизилось на 0,7%, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 0,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство упало на 2,1%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно данным ведомства, в целом за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,6% с 1,8% по итогам 10 месяцев.

Рост в поставке электроэнергии, газа и пара за указанный период составил 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,2%, добывающей промышленности - 2,2%.

Госстат уточняет, что в ноябре-2018 к ноябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 2,8%., в добывающей промышленности рост составил 1,1%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в ноябре-2018 по сравнению с ноябрем- 2017 сократилось на 35%, в Донецкой области - на 2,4%.

Что касается остальных областей, то в ноябре 2018 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Черновицкой (на 12,1%), Винницкой (на 9,7), Ривненской (на 9,6%), Николаевской (на 6,8%), Харьковской (на 6,6%), Черкасской (на 6,5%), Запорожской (на 6,1%), Тернопольской (на 2,5%), Черниговской (на 1,7%) областях и в Киеве (на 3,6%).

В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 13,4%), Хмельницкой (на 8,6%), Волынской (на 5%), Херсонской (на 4,7%), Кировоградской (на 4,3%), Ивано-Франковской (на 2,6%), Днепропетровской (на 2%), Житомирской (на 1,8%) областях.