Скачать
Пятница, 21.12.2018
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

В Украине сократилось промпроизводство

В Украине сократилось промпроизводство
17:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9%.

Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года снизилось на 0,9% после роста в октябре на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2018 к ноябрю-2017 снизилось на 0,7%, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 0,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство упало на 2,1%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно данным ведомства, в целом за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,6% с 1,8% по итогам 10 месяцев.

Рост в поставке электроэнергии, газа и пара за указанный период составил 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,2%, добывающей промышленности - 2,2%.

Госстат уточняет, что в ноябре-2018 к ноябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 2,8%., в добывающей промышленности рост составил 1,1%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в ноябре-2018 по сравнению с ноябрем- 2017 сократилось на 35%, в Донецкой области - на 2,4%.

В Украине снова сократилось промышленное производство

Что касается остальных областей, то в ноябре 2018 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Черновицкой (на 12,1%), Винницкой (на 9,7), Ривненской (на 9,6%), Николаевской (на 6,8%), Харьковской (на 6,6%), Черкасской (на 6,5%), Запорожской (на 6,1%), Тернопольской (на 2,5%), Черниговской (на 1,7%) областях и в Киеве (на 3,6%).

В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 13,4%), Хмельницкой (на 8,6%), Волынской (на 5%), Херсонской (на 4,7%), Кировоградской (на 4,3%), Ивано-Франковской (на 2,6%), Днепропетровской (на 2%), Житомирской (на 1,8%) областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экономика, Госстат, Промпроизводство.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
04 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь