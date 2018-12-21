Нацбанк выпустит пятигривневую монету с Севастополем

Новости Бизнеса: 26 декабря Нацбанк запустит в денежный оборот Украины монету "Город Севастополь" номиналом 5 грн.

Национальный банк вводит в обращение памятную монету Город Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года.

"Эта монета продолжает серию Области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ.

Цена монеты составит ориентировочно 44 гривни. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк).

Как сообщалось, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву