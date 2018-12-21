Скачать
Пятница, 21.12.2018
Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
Минобороны Британии: Черное море не принадлежит России
Минобороны Британии: Черное море не принадлежит России
Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года
Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года

Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018

Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ

Новости Бизнеса: Госбюджет Украины за 11 мес.-2018 сведен с дефицитом 183,6 млн грн.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2018 года выполнен с дефицитом 183,6 млн грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, сообщило Министерство финансов в пятницу.

По данным ведомства, за январь-октябрь 2018 года доходы госбюджета выросли на 16,4% к аналогичному периоду 2017 года – до 843,3 млрд грн, что превышает плановый показатель на этот период на 0,2%.

Ведомство уточнило, что доходы общего фонда госбюджета составили 760,8 млрд грн, что на 122,3 млрд грн, или на 19,2%, превышает прошлогодние показатели.

Перевыполнение поступлений по общему фонду Минфин объясняет тем, что основные бюджетоформирующие налоги выполнены внепланово за указанный период.

Согласно данным Минфина, за указанный период поступления НДС по импорту выросли на 43,9 млрд грн по сравнению с планом, налога на прибыль предприятий – на 30,9 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения – на 13 млрд грн, налога и сбора с доходов физлиц – на 15,1 млрд грн, акцизного налога – на 8,3 млрд грн, средств от продажи 4G-лицензий – на 7,9 млрд грн.

Как отмечает Минфин, наиболее значимые для государства расходы (социальные, оборона и безопасность, обслуживание госдолга) профинансированы в полном объеме.

Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ Читать полностью

Расходы госбюджета за 11 месяцев 2018 года выросли на 123,4 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, или на 17,1%, - до 843,3 млрд грн, в том числе общего фонда – на 108,6 млрд грн, до 769,6 млрд грн.

В свою очередь, расходы общего фонда на заработную плату с начислениями увеличились на 33,6 млрд грн (на 29,3%) и составили 148,3 млрд грн. Расходы на соцобеспечение (пенсии, помощи, стипендии) возросли на 15,7 млрд грн – до 142,9 млрд грн.

При этом, как отмечает Минфин, трансферт Пенсионному фонду Украины за январь-ноябрь 2018 года профинансирован на 100% в объеме 128,6 млрд грн, что на 14,6 млрд грн выше прошлогоднего показателя за этот период.

Объем возмещенного НДС вырос на 12,9 млрд грн (11,9%) и составил 121,6 млрд грн, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

По итогам 10 месяцев 2018 года Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 6,17 млрд грн, в том числе по общему фонду – 11,37 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Минфин, Экономика Украины, Дефицит бюджета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
03 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
05 Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь