Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018

Новости Бизнеса: Госбюджет Украины за 11 мес.-2018 сведен с дефицитом 183,6 млн грн.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2018 года выполнен с дефицитом 183,6 млн грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, сообщило Министерство финансов в пятницу.

По данным ведомства, за январь-октябрь 2018 года доходы госбюджета выросли на 16,4% к аналогичному периоду 2017 года – до 843,3 млрд грн, что превышает плановый показатель на этот период на 0,2%.

Ведомство уточнило, что доходы общего фонда госбюджета составили 760,8 млрд грн, что на 122,3 млрд грн, или на 19,2%, превышает прошлогодние показатели.

Перевыполнение поступлений по общему фонду Минфин объясняет тем, что основные бюджетоформирующие налоги выполнены внепланово за указанный период.

Согласно данным Минфина, за указанный период поступления НДС по импорту выросли на 43,9 млрд грн по сравнению с планом, налога на прибыль предприятий – на 30,9 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения – на 13 млрд грн, налога и сбора с доходов физлиц – на 15,1 млрд грн, акцизного налога – на 8,3 млрд грн, средств от продажи 4G-лицензий – на 7,9 млрд грн.

Как отмечает Минфин, наиболее значимые для государства расходы (социальные, оборона и безопасность, обслуживание госдолга) профинансированы в полном объеме.

Расходы госбюджета за 11 месяцев 2018 года выросли на 123,4 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, или на 17,1%, - до 843,3 млрд грн, в том числе общего фонда – на 108,6 млрд грн, до 769,6 млрд грн.

В свою очередь, расходы общего фонда на заработную плату с начислениями увеличились на 33,6 млрд грн (на 29,3%) и составили 148,3 млрд грн. Расходы на соцобеспечение (пенсии, помощи, стипендии) возросли на 15,7 млрд грн – до 142,9 млрд грн.

При этом, как отмечает Минфин, трансферт Пенсионному фонду Украины за январь-ноябрь 2018 года профинансирован на 100% в объеме 128,6 млрд грн, что на 14,6 млрд грн выше прошлогоднего показателя за этот период.

Объем возмещенного НДС вырос на 12,9 млрд грн (11,9%) и составил 121,6 млрд грн, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

По итогам 10 месяцев 2018 года Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 6,17 млрд грн, в том числе по общему фонду – 11,37 млрд грн.