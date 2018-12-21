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Украина нарастила экспорт мороженной рыбы в 2018 году на 43%

Украина нарастила экспорт мороженной рыбы в 2018 году на 43%
22:45 Пт, 21 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Пиксабай

Новости Бизнеса: Экспорт украинской мороженой рыбы в этом году вырос на 43%.

Экспорт украинской мороженой рыбы за 10 месяцев 2018 года возрос на 43% - до 1,1 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам 10 месяцев 2018 года на внешние рынки было поставлено 511,9 тонн украинской мороженой рыбы на 1,1 млн долл. За аналогичный период прошлого года экспортировано 485 тонн такой продукции на 770 тыс. долл. Следовательно, экспортные поступления увеличились на 43%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост обусловлен переориентацией украинских производителей на другие рынки мира. Так, в январе-октябре текущего года почти 66% от всего экспорта мороженой рыбы (в денежном выражении) пришлось на страны Европы, тогда как в 2017 году больше всего было продано мороженой рыбы в страны СНГ – 60%.

Крупнейшим покупателем украинской мороженой рыбы в 2018 году стала Германия – 110 тонн на 348,3 тыс. долл. Среди лидеров: Венгрия (126,6 т на 297,3 тыс. долл.), Молдова (112 т на 196 тыс. долл.) и Азербайджан (62 т на 94 тыс. долл.). В аналогичном периоде прошлого года больше всего такого товара поставлялось в Беларусь - 229,6 т на 301 тыс. долл.

В разрезе товарных позиций, за 10 месяцев 2018 года больше всего было экспортировано мороженой форели – 54,2 тонны на 259,1 тыс. долл.; карпа – 44,4 т на 126 тыс. долл.; судака – 30,3 т на 120,8 тыс. долл.; сома – 12,2 т на 8,7 тыс. долл.; сельди – 11,9 т на 13,8 тыс. долл.; мерлузы – 11,8 т на 24 тыс. долл.; сардин – 10 т на 10 тыс. долл.

В 2017 году всего было экспортировано 652,7 тонн украинской мороженой рыбы на 1,1 млн долл.

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Экспорт, Рыба, Минагро, Мороженая рыба.
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