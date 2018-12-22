"Укрпошта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий

Новости Бизнеса: Консенсус достигнут после принятия решения о выделении Укрпоште 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

"Укрпошта" достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Консенсус достигнут после принятия решения о выделении Укрпоште 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

Филиалы Укрпошты во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ.

В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпоштой во всех регионах Украины без исключения.

Таким образом, все пенсионеры, которые получали пенсии в Укрпоште, и те, кто желает это сделать впервые, беспрепятственно будут их получать через Укрпошту.

Кроме того, в компании обещают трудоустроить на вакантные должности бывших работников, если те выявят такое желание. Сейчас в Укрпоште доступны 1,2 тыс вакансий почтальонов и 667 — операторов. Как сообщалось, 1 ноября 2018 года Укрпошта заявила о сокращении админперсонала на 30%.

Также в планах компании — возобновить в ближайшее время работу более 50 отделений связи, а также запустить 11 новых.

Во исполнение поручения президента по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности с 17 декабря текущего года Укрпошта официально приостанавливает все действия, связанные с оптимизацией сельской сети.