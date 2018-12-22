Скачать
Суббота, 22.12.2018
США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
Трудовой кризис в Венгрии: реакция Орбана на протесты
Трудовой кризис в Венгрии: реакция Орбана на протесты
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз

Солнечные и ветровые станции значительно нарастили производство электроэнергии

Солнечные и ветровые станции значительно нарастили производство электроэнергии
06:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса: По информации Государственной службы статистики Украины, больше всего электроэнергии выработали украинские АЭС.

В Украине в ноябре было произведено 14,6 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 4,3% больше, чем в ноябре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, больше всего электроэнергии выработали украинские АЭС. В частности, в ноябре - 8 млрд кВ-ч, что на 12,1% больше, чем в ноябре прошлого года, а в январе-ноябре - 76,3 млрд кВт-ч или на 2% меньше, чем в прошлом году.

Теплоэлектростанции выработали в ноябре 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,7% меньше, а за 11 месяцев - 53,8 млрд кВт-ч или на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Гидроэлектростанции в годовом измерении сократили производство электроэнергии на 25,7% - до 0,7 млрд кВт-ч, а в январе-ноябре - 11,3% (на 21,6% больше).

При этом солнечные электростанции сгенерировали в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года на 47,3% больше электроэнергии - до 20 млн кВт-ч, в январе-ноябре - на 34,8% - до 0,7 млрд кВт-час.

Ветровые электростанции выработали в ноябре 100 млн кВт-ч, что на 27,6% больше, чем в ноябре прошлого года. А в январе-ноябре - 1 млрд кВт-ч или на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, по информации СМИ, осенью этого года тайно было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, АЭС, Энергетика, Экономика, Новости Украины, Государственная служба статистики Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
02 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
03 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
04 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
05 Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь