Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии и резолюция по Крыму
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии
У именитого бойца UFC нашли допинг
У именитого бойца UFC нашли допинг
Мифы и факты о радиации
Мифы и факты о радиации

В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в Германию

В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в Германию
10:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Возможный отток украинских рабочих из Польши в Германию может негативно отразиться на польской экономике.

Союз предпринимателей и работодателей Польши считает, что возможный отток украинских рабочих в Германию может нанести серьезный ущерб польской экономике. Об этом пишет Новое время со ссылкой на Die Welt.

9 декабря правительство ФРГ утвердило законопроект, который предусматривает отмену с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Если его одобрит Бундестаг, квалифицированные работники из Украины получат возможность легально трудоустроится в Германии.

Сейчас в Польше проживает около 2 млн украинцев, большинство из которых - трудовые мигранты. По подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, рынок труда страны могут покинуть 500 тысяч украинцев, однако в случае развития негативного сценария их будет в два раза больше. Организация призвала польское правительство усовершенствовать миграционное законодательство с целью привлечения зарубежных рабочих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Польша, ФРГ, Трудоустройство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)
02 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
03 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
04 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
05 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь